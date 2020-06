Empresas doam mais de 18 mil EPIs e 31 respiradores a hospitais do Amazonas

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Manaus/AM - Em parceria com a iniciativa privada, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) recebeu nesta segunda-feira (01), 31 respiradores, sendo cinco invasivos e 26 de transporte, além de um carregamento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Os 26 respiradores de transporte foram doados pela Fundação Itaú e outros cinco respiradores invasivos pela empresa de energia Eneva, que tem atuação no Amazonas e em outros estados do Norte e Nordeste do país. Também chegaram, na mesma remessa, aparelhos de fluxômetro adquiridos pela secretaria de Estado.

Em EPIs, foram doados 18,2 mil aventais da empresa Lav Clean Lavanderia Industrial, de Curitiba, no estado do Paraná. Os aventais foram encaminhados para a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), responsável por receber as aquisições feitas pela secretaria ou doações ao estado e distribuir às unidades de saúde de Manaus e do interior.

Parcerias - A secretária Simone Papaiz agradeceu, mais uma vez, as doações recebidas pela Susam e ressaltou que a diminuição nos números do novo coronavírus no estado, experimentada nas últimas semanas, só foi possível pela união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada.