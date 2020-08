Empresa usava militares de fachada para transportar drogas no Amazonas

Manaus/AM - Andreia da Silva Ferreira, Lizete Pereira da Silva, e Egenildo da Silva Teixeira foram presos na manhã desta quarta-feira (12), durante uma operação policial em Manaus, Iranduba e Tabatinga. Durante a ação três veículos, de modelo S10, HB20, e Gol, foram apreendidos.

Segundo o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Rafael Allemand, os indivíduos estavam sendo investigados por serem responsáveis pelo transporte dos 143 quilos de cocaína, apreendidos na última sexta-feira (7), que estavam em um caminhão de frete, seguindo para o estado do Pará.

De acordo com o delegado a apreensão das drogas ocorreu após denúncia anônima. A Receita Federal foi acionada e o cão farejador conseguiu localizar o material ilícito avaliado em R$ 2 milhões.

"Esse pessoal já estava sendo monitorado pela gente há três meses. Eles montaram um esquema fabuloso de transporte de drogas. Eles possuem uma pessoa jurídica especializada em transportes e mudanças, tendo sede em Manaus e uma filial em Tabatinga. E lá, eles possuem contrato com as Forças Armadas para fazer toda a transferência de militar de Tabatinga para Manaus ou para outro estado. Nessa oportunidade eles aproveitam que há uma mudança real de um militar, dentro dessa mudança eles enxertavam alguns móveis que não pertenciam a esses militares e dentro desses móveis vinham recheado de material entorpecente como cocaína e skunk", disse.

Conforme o delegado, o inquerito vai continuar e agora eles buscam identificar outras pessoas envolvidas. "Hoje foram presos o sócio-proprietário que está como titular da pessoa jurídica e as pessoas que representavam a pessoa jurídica. Na semana passada identificamos que estava ocorrendo uma mudança, entramos em contato com as Forças Armadas e verificamos que o militar dono da mudança já havia sido transferido de Tabatinga para Brasilia desde o ano passado. Ou seja, a mudança que eles estavam realizando hoje era falsa. E eles ainda utilizaram a documentação desse militar para trazer 143 quilos de drogas de Tabatinga para Manaus. Chegando em Manaus eles iriam encaminhar esse material para o Pará. Após a apreensão daquelas drogas tomamos conhecimento que eles estava planejando a morte de uma pessoa, por achar que essa pessoa havia passando informações para a polícia civil sobre as drogas", comentou.

O trio foi indiciado por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis eles devem ser levados para a audiência de custódia.