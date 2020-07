Embriagada, mulher é presa após agredir policiais no trânsito em Manaus

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Manaus/AM - Policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta quinta-feira (09), uma mulher de 29 anos por desacato e agressão no bairro Mauazinho, zona leste da capital.

A guarnição, durante patrulhamento pelo bairro, deparou-se com um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo modelo Voyage na avenida Rio Negro. No local, a mulher, que estava na motocicleta visivelmente transtornada e com sintomas de embriaguez, tentou impedir o trabalho dos policiais, desacatando e buscando agredir os mesmos com socos e mordidas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher, que foi conduzida juntamente com os outros envolvidos no acidente ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.