Em solenidade virtual, João Barroso é empossado procurador-geral do MPC por mais um biênio

Manaus/AM - Em solenidade realizada totalmente virtual, nesta quarta-feira (17), o procurador de contas João Barroso de Souza foi empossado para o comando do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Ele foi reconduzido pelo governador Wilson Lima para comandar o MPC pelo biênio 2020/2022.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, e teve a participação de diversas autoridades locais e nacionais.

“Penso que uma das maiores alegrias que um servidor público pode obter ao longo de sua carreira profissional é quando seu trabalho é reconhecido. Trabalhamos muito duro desde quando assumimos a Procuradoria-Geral em 2018. Com muita seriedade, compromisso, imparcialidade, ética e muito equilíbrio. Nesses dois anos podemos concretizar vários projetos”, disse o procurador-geral João Barroso.

Ao parabenizar o procurador-geral pela recondução, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, destacou sua qualificação técnica para o cargo, além da experiência reconhecida no trabalho com a causa pública. “O procurador João Barroso é reconhecido pela sua capacidade técnica de trabalho, experiência e aptidão. Cidadão amazonense com ilibada conduta e perseverança, inteligência e humildade. Além do seu histórico em defesa do patrimônio público e aprovação em primeiro lugar no concurso público para procurador do MPC. Essas características o trouxeram para admirável posição nesta Corte”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.