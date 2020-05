Em simpósio virtual, TCE Amazonas debate sustentabilidade pós-pandemia

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, nesta terça-feira (19), a programação do websimpósio que discutirá os desafios da sustentabilidade pós-pandemia do novo coronavírus e seus impactos ao meio ambiente.

A iniciativa inédita entre as cortes de contas será transmitida ao vivo, a partir das 9h (horário Manaus) pelas redes sociais do TCE-AM (Youtube, Instagram e Facebook) e pelo site institucional do Tribunal em português, inglês e espanhol, além de tradução simultânea em Libras.

"As discussões serão pautadas pela realidade do País de cada conferencista. Juntos, tentaremos mensurar um cenário global e os desafios que enfrentaremos quando falamos de sustentabilidade em um mundo pós-pandemia do novo coronavírus. Certamente nada será como antes. Para isto, precisamos estar preparamos para lidar, sobretudo, com os possíveis impactos ao meio ambiente", disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

O websimpósio está sendo organizada pelo coordenador de ações ambientais do TCE-AM, conselheiro Júlio Pinheiro, na data em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

As discussões serão no âmbito das perspectivas do pacto global-2030 que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e cada conferencista terá 15 minutos para apresentar suas exposições.

Após a abertura oficial e os pronunciamentos iniciais, o primeiro conferencista será o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin. Representando a Corte guardiã da Constituição Federal, ele deve abordar as alterações jurídicas em decorrência dos possíveis cenários pós-pandemia.

Confira a programação

A exposição dos fatos seguirá com a secretária executiva do Fórum Global dos Governadores para Climas e Florestas – Estados Unidos, Colleen Scanlan Lyons, que deve abordar os impactos da covid-19 ao meio ambiente e as experiências norte-americanas; pelo desembargador do TJ do Rio de Janeiro, Elton Leme, e pelo advogado ambientalista Fábio Feldmann.

Os reitores das Universidades do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, e da Federal do Amazonas (Ufam), Sylvio Puga, também participarão do websimpósio.