Em passeio de jet ski, Bolsonaro chama de 'neurose' a preocupação dos brasileiros com pandemia

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Bolsonaro chama pandemia de 'neurose. Enquanto dez mil famílias choram pela perda de seus entes queridos para o coronavírus, Bolsonaro vai passear de jet ski, comer churrasco e chamar pandemia de neurose. pic.twitter.com/tsdmebkzSG — Muylaerte (@muylaerte) May 9, 2020

Após provocar polêmica ao ignorar o alto índice de mortes no país e sair para passear de jet ski, Bolsonaro chamou de “neurose”, o desespero e a preocupação dos brasileiros com relação ao crescimento pandemia do coronavírus.

Ao declaração foi feita durante uma conversa com um grupo de aviadores que o presidente encontrou fazendo churrasco em uma lancha no lago Paranoá.

O grupo satirizou o “churrasco fake” do presidente e reclamou da crise no setor. Em dado momento, Bolsonaro afirmou:

"É uma neurose. 70% vai pegar o vírus. Não tem como. Loucura".

O comentário repercutiu amplamente nas redes sociais, sobretudo, por ter sido feito no dia em que o país decretou lutou oficial pelos mais de 10 mil mortos pela Covid-19.

O líder do Brasil é declaradamente contra as medidas de isolamento social e já chegou a chamar o pandemia de “gripezinha”.