Em Parintins, parte do curral do boi Garantido é arrematado em leilão

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Em pregão virtual que obteve quarto lances nesta sexta-feira, dia 24, parte do curral do bumbá Garantido - Curral Lindolfo Monteverde -, em Parintins, foi arrematado para pagamento de dívidas trabalhistas.

O valor a ser pago pelo arrematante foi de R$ 1,33 milhão. O imóvel estava avaliado em R$ 2,60 milhões e a ordem para leiloar foi expedida pelo juiz 1ª Vara do Trabalho de Manaus, Djalma Monteiro de Almeida.

De acordo com informações do Portal Parintins, o presidente da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido teria informado que o arrematante é parceiro do bumbá e que o patrimônio permanecerá com o Garantido.