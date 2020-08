Em nota, associação lamenta morte de PMs do COE no Amazonas

Manaus/AM - A Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam) lamentou a morte dos policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), identificados como Cabo C. Souza e Sargento M. Wagner. Eles foram mortos durante operação, nesta segunda-feira (03), no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

Em nota divulgada nas redes sociais, a associação também exigiu justiça. "Esta entidade expressa suas condolências à família e amigos neste momento de dor...exigimos que medidas sejam tomadas pelas autoridades policiais e o sistema judiciário, que se faça justiça”.

Foto: Reprodução/Facebook

