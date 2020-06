Em meio à pandemia, indígenas kokamas recebem atendimento médico em Manaus

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Os indígenas da etnia kokama receberam atendimento médico, testagem rápida para a Covid-19, medicamentos gratuitos e aplicação de 15 tipos de vacina durante uma ação realizada pela Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (15). A comunidade fica localizada no quilômetro 8, do ramal do Brasileirinho, na zona Leste da capital.

As atividades devem seguir ao longo da semana para atender 214 pessoas, distribuídas em 22 famílias moradoras da comunidade. Os indígenas são levados em transporte especial, para triagem e posterior atendimento, na Unidade Móvel de Saúde, na sede do Sest/Senat, no bairro Jorge Teixeira.

Para o cacique da comunidade, Carlos Santos Kokama, o atendimento é de suma importância para a comunidade indígena. “Estamos sendo bem atendidos pelas equipes da UBS Móvel que está de parabéns, no trabalho que é fundamental para a saúde da nossa comunidade”, destaca.