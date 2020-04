Em Manaus, vereador propõe auxílio a dependentes de profissionais da saúde

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM – Em sessão virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM), desta terça-feira, dia 28, foi deliberado, em regime de urgência, o projeto de lei 121/2020, de autoria do vereador William Abreu (PTB), que dispõe sobre a concessão de auxílio especial aos dependentes dos profissionais da área da saúde ou das atividades auxiliares essenciais, que tenham falecido em decorrência de infecção pelo coronavírus, adquirida durante o trabalho de combate à covid-19, em todas as frentes.

O vereador lembrou que o sistema de saúde do Amazonas está em colapso por conta do aumento no número de pacientes infectados pelo novo coronavírus e da quantidade de profissionais de saúde que também foram contaminados, com mortes inclusive.

Para William Abreu, esses trabalhadores necessitam de atenção diferenciada porque representam a linha de frente neste combate e estão extremamente sujeitos à contaminação. Por isso está propondo a criação de um auxílio econômico, a ser pago mensalmente, aos dependentes dos profissionais que venham a falecer em decorrência de complicações da covid-19, adquirida durante nas atividades laborais.

“Precisamos valorizar o trabalho dessas pessoas e reconhecer a importância que elas têm, principalmente em um contexto de pandemia, na proporção desta que estamos vivendo. É preciso levar em conta o fato de que os riscos cotidianos, inerente às suas profissões, são multiplicados e esse reconhecimento não pode ficar restrito a aplausos”, justifica o vereador.

De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros do Amazonas, mais de 1.200 profissionais estão afastados de suas atividades por motivo de doença e esse número cresce a cada dia. A falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados para tratar os infectados pelo covid-19 é uma das principais causas de tantos casos de infecção entre os profissionais.