Em Manaus, triagem para detectar covid-19 atinge mais de 500/dia na FCecon

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - Diariamente, cerca de 500 pacientes e acompanhantes passam por triagem para detecção de sintomas gripais antes de consultas e procedimentos ambulatoriais na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A medida é uma das ações da Fundação para prevenção ao novo coronavírus dentro do ambiente hospitalar.

A triagem é feita por enfermeiros desde o dia 8 de abril e consiste em um breve questionário para verificar se o usuário do sistema de saúde teve febre e outros sintomas de gripe, o que pode indicar a Covid-19. O paciente e o acompanhante também têm a temperatura aferida antes de entrar no hospital.

Os pacientes que tiverem sintomas de gripe, como febre, são encaminhados para o serviço de Urgência da FCecon para averiguação. Os acompanhantes com sinais de gripe são orientados a procurarem atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Segurança

A implantação da triagem é uma medida para garantir segurança a quem faz tratamento oncológico na FCecon. “É um projeto-piloto para garantir condições de segurança em saúde dentro do Ambulatório, onde mais circulam pacientes e acompanhantes. Por dia, temos recebido em torno de 500 pessoas circulando no local para consultas, quimioterapia e coleta de exame de sangue, durante este período de pandemia”, explica a gerente do Ambulatório, enfermeira Maura Negreiros.

Além da implantação da triagem, desde o dia 8 de abril, as consultas com especialistas são realizadas com horário marcado, uma forma de reduzir a aglomeração nas dependências da FCecon.