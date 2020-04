Em Manaus, Suframa libera recursos de P&D para combate à covid-19

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - Recursos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) poderão se tornar mais uma ferramenta no combate à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (covid-19). Por meio da portaria nº 320, publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União (DOU), a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) abre a possibilidade para que empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) beneficiárias da Lei de Informática – Lei no 8.387/91 – aportem recursos de suas obrigações de PD&I em projetos que gerem produtos, serviços ou processos e desenvolvam soluções de saúde pública para o enfrentamento da covid -19.

Os projetos, intitulados pela portaria de “Procovid -19”, devem ser desenvolvidos no âmbito da Amazônia Ocidental – estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima – e do Estado do Amapá. As empresas beneficiárias podem executá-los por meio de convênios com Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), bem como com instituições de pesquisa ou instituições de ensino superior mantidas pelo poder público e credenciadas pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda); de aplicações em programas prioritários definidos pelo Capda; e de atividades realizadas diretamente pelas próprias empresas ou por elas contratadas com outras empresas ou ICTs, incluindo empresas nascentes de base tecnológica (startups).

Os investimentos poderão contemplar ações como uso de medicamentos conhecidos para o desenvolvimento de novas formas de tratamento e desenvolvimento de testes de diagnósticos com insumos de origem nacional; customização ou parametrização de tratamentos existentes; prospecção de princípios ativos e de novos materiais, a partir da biodiversidade amazônica, na profilaxia e no tratamento da covid -19; e aplicação de métodos e processos organizacionais de enfrentamento da emergência de saúde pública que auxiliem no lockdown inteligente de empresas da Amazônia Ocidental e do Estado do Amapá.