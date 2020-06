Em Manaus, recém-nascida abandonada em telhado morre após seis dias internada

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - A recém-nascida que foi jogada no telhado pela própria mãe morreu, na tarde desta segunda-feira (01). O bebê estava internado na Maternidade da Alvorada, desde o dia 26 de maio, quando foi resgatada por policiais após vizinhos acionarem a viatura.

Segundo a polícia, a criança foi abandonada logo após o parto e passou cerca de quatro horas exposta ao sol no telhado até ser vista por vizinhos. A mãe da bebê foi presa no mesmo dia do crime.