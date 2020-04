Em Manaus, Policiais Militares fazem testes rápidos para detectar coronavírus

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas está realizando testes rápidos em policiais militares que apresentam sintomas de coronavírus, como medida preventiva para conter a proliferação do vírus.

De acordo com a PM, a triagem é feita pelo aplicativo 'Sasi', onde os policiais relatam em um formulário os sintomas como febre, perde olfato e paladar, dores no corpo, dificuldade para respirar. Em seguida, os dados serão analisados por uma equipe médica da corporação.

Ainda de acordo com a polícia, o ideal é que o teste seja feito após sete dias do aparecimento dos sintomas. O resultado sai em aproximadamente 30 minutos e, caso o militar teste positivo para a doença, receberá as orientações médicas necessárias e poderá ser assistido por chamada de vídeo.

Informações e consultas virtuais sobre o coronavírus também podem ser acessadas pelos policiais através do aplicativo.