Em Manaus, pagamento em dia e planejamento elevam estoque da Cema para 74%

Manaus/AM - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), unidade de apoio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), atingiu neste mês de julho a marca de 74% de abastecimento de seus estoques, maior índice desde o início da atual gestão estadual.

De acordo com o governador Wilson Lima, em janeiro de 2019, o Governo do Estado recebeu a Cema operando com apenas 12% da sua capacidade. Diante disso, ele determinou que a Susam trabalhasse para regularizar os estoques e otimizar a assistência farmacêutica à população.

"Um dos principais fatores para esse aumento na capacidade da Cema, que é prioridade no nosso governo, tem sido o pagamento regular dos fornecedores. Com o pagamento regular, os fornecedores passam a entregar regularmente também. Isso é fundamental para que a gente melhore cada vez mais os nossos serviços na área da saúde”, ressaltou Wilson Lima.

Segundo o coordenador da Cema, Rafael Poloni, o resultado também é fruto de melhorias nos procedimentos internos e de um cuidadoso planejamento de compras realizado pela equipe da Central.

Investimentos

A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) recebeu importantes recursos para execução de suas atividades e para o bom funcionamento de seus serviços no primeiro ano do atual governo. Os dados são do Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2019.

Em dezembro de 2019, a dotação orçamentária atualizada da Cema era de R$ 260,08 milhões, e a despesa liquidada era de R$ 187,35 milhões.