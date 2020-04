Em Manaus, marido se revolta ao ter corpo da esposa trocado por homem morto por Covid-19

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Uma confusão se formou nessa quarta-feira (22), na frente do Hospital 28 de Agosto, quando um homem teve o corpo da mulher trocado por um de paciente que havia morrido de Covid-19 na unidade.

Segundo ele, já estava tudo certo para que o corpo seguisse para o cemitério, porém, ao receber a ligação de um dos funcionários da funerária que queria confirmar a identidade dela, a troca foi descoberta.

Em entrevista a uma emissora local, o esposo contou que o primeiro nome, Elcir, estava correto, mas o susto veio quando o funcionário afirmou que o corpo que estava no saco era de uma mulher e sim de um homem.

O atestado de óbito também divergia, o da esposa atestava morte por infecção bucal s septicemia e o do homem era por Covid-19. O marido procurou a direção do hospital e o corpo de Elcir foi encontrado dentro da câmara frigorífica onde estavam as vítimas de coronavírus.

Além da dor de perder a esposa, o homem se revoltou ao com o descaso e com o fato de saber que mesmo a morte sendo de causas específicas, a esposa foi colocada junto aos corpos contaminados.