Em Manaus, malária tem número de casos reduzido em 8,7% até maio

Manaus/AM - No período de janeiro a maio deste ano, a Prefeitura de Manaus registrou a notificação de 1.889 casos de malária, com redução de 8,7% em relação ao mesmo período de 2019. Cada notificação é realizada a partir da rede de diagnóstico da doença no município, com a prefeitura mantendo atualmente, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 33 pontos de diagnóstico distribuídos nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, além do atendimento nas unidades das redes estadual e particular de saúde.

“Mesmo com a pandemia da Covid-19 e consequente sobrecarga nos serviços de saúde, a Prefeitura de Manaus procurou manter a oferta do exame na rede de diagnóstico na rotina de atendimento à população, assegurando o tratamento dos pacientes e controlando o risco de aumento de casos, conforme as orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto”, observa a gerente de Vigilância Ambiental da Semsa, enfermeira Alinne Antolini.

Segundo ela, a lista com o endereço das 33 Unidades de Saúde da rede municipal, que realizam o diagnóstico para a malária pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), e a população deve procurar um dos pontos de diagnóstico da malária no caso de apresentar sintomas como: febre alta, calafrios, tremores, sudorese (suor excessivo) e dor de cabeça, mas algumas pessoas também apresentam náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite.

“O importante é procurar uma unidade de saúde para realizar o exame e iniciar o tratamento de forma imediata. O resultado do exame, em cada um dos 33 pontos de diagnóstico da rede municipal, é divulgado ainda no primeiro atendimento e o resultado é imediato, com o paciente já recebendo a medicação”, informa Alinne, lembrando que o diagnóstico da doença também pode ser feito em pontos de atendimento das redes particular e estadual de saúde.