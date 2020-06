Em Manaus, Inpa lança edital para alugar imóvel no Pará

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Manaus/AM - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) publicou Edital de Chamamento Público 01/2020 para locação de imóvel na cidade de Santarém/PA. O objetivo é sediar o Núcleo de Apoio à Pesquisa do Inpa no Pará (Nappa), que atua na região Oeste do Pará desde 2011, principalmente no apoio às pesquisas do programa científico de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia (LBA).

Conforme o chamamento, o imóvel deverá ter no mínimo 120 metros quadrados e atender às especificações constantes no Edital. O imóvel deve estar concluído, acabado e pronto para uso, devendo ser entregue em, no máximo, 15 dias úteis a partir da data da assinatura do contrato de locação.

Poderão participar pessoa física ou jurídica, mediante a apresentação de toda a documentação exigida no certame e seus anexos.

O envio das propostas deve ser feito até as 18h, do dia 19 de junho de 2020, por meio do e-mail elen@inpa.gov.br. Mais informações podem ser obtidas por meio dos fones (92) 3643-3309 ou e-mail elen@inpa.gov.br.