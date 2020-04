Em Manaus, idosa com suspeita de Covid-19 morre à espera de leito em hospital

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

Manaus/AM - Maria das Graças, 63, que estava internada com suspeita de Covid-19 morreu nessa segunda-feira (20), no SPA do São Raimundo, na Zona Oeste. O caso da idosa teve repercussão nacional e virou símbolo do colapso que o Amazonas enfrenta na saúde em meio a pandemia do novo coronavírus.

Segundo a filha da vítima, Maria estava internada há dias no SPA com todos os sintomas da doença e precisa ser colocada em um respirador, mas não havia leitos nos hospitais que atendem pacientes infectados.

Por meio de uma liminar a Justiça ordenou que ela fosse transferida imediatamente para a UTI do Hospital Getúlio Vargas, mas a transferência marcada para ocorrer ontem pela manhã não aconteceu e no início da tarde ela foi à óbito.

Familiares apontaram descaso do estado e da equipe médica, enquanto lamentavam a perda. Nos últimos dias, o SPA do São Raimundo tem registrado várias mortes e denúncias de falta de médicos.

No fim de semana, um jovem que teria chagado passando mal na unidade morreu porque não havia médico para realizar o atendimento. Horas depois a própria diretora da unidade que também estava internada no local também faleceu.

Autoridades em saúde já anunciaram que o Amazonas está prestes a ter 100% dos leitos ocupados e se o número de pessoas infectadas continuar a subir, não haverá possibilidade de atender todo mundo.