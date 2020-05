Em Manaus, hospital de campanha inicia a semana com 21 altas médicas

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Manaus/AM - Mais de 250 pacientes já retornaram as suas casas, após receberem alta do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte, onde venceram a luta contra a Covid-19. A unidade hospitalar iniciou a semana concedendo altas médicas a 21 pacientes, sendo dez no domingo, 17, e outras 11 nesta segunda-feira, 18.

A emoção tomou conta da assistente administrativa Léia Arruda, de 44 anos, ao receber de volta a irmã Marilene Alves de Arruda. Léia agradeceu todo o apoio recebido durante a internação da irmã, que sofre de epilepsia, esquizofrenia e também já possuía um histórico de tuberculose. Marilene estava internada desde o dia 6 de maio. "O que eu mais pedi a Deus foi que ela fosse encaminhada para cá, para o hospital. Deus foi tão bom que consegui esta vaga para ela", ressaltou.

A assistente administrativa comentou que, após a morte da mãe, ficou responsável pelos cuidados da irmã. "Depois que minha mãe foi embora, eu tenho esta missão de cuidar dela. Por ela, eu largo tudo, trabalho, filhos", destacou. Emocionada, Léia só sabia agradecer a toda equipe do hospital de campanha municipal, desde os profissionais de saúde aos da limpeza, da administração e do serviço social.

O taxista Francenildo da Silva Alves, de 37 anos, também foi um dos pacientes a receber autorização para ir para casa. Ele contou que veio do município de Autazes – a 112 quilômetros de Manaus - para se tratar na capital.

"Eu procurei uma Unidade Básica de Saúde. Eles me examinaram, me medicaram e fiquei me tratando em casa. Como não fez efeito, procurei a unidade novamente e aí me encaminharam para cá", informou. Francenildo estava internado desde a última sexta-feira, 15. Ele agradeceu ao atendimento recebido e segue isolado na casa da mãe, que reside em Manaus.

Coordenador do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, Ricardo Nicolau celebrou os índices de recuperação, mas afirmou que o momento é de bastante cautela. “Estamos no segundo mês de funcionamento, com o hospital ainda em expansão, mas já devolvemos mais de 250 pacientes a suas famílias com a saúde restabelecida. A pandemia está aí e o momento ainda pede cautela. Não podemos afrouxar as medidas de isolamento social. Mantenham os cuidados preventivos da doença”, recomendou Ricardo.

Atualmente, a unidade conta com 143 leitos, sendo 39 destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).