Em Manaus, Hemoam recebe máscaras produzidas pelo Ifam

Manaus/AM – Na luta contra o contágio pelo coronavírus empreendida pelo Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam), a ajuda foi para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). O Ifam fez doação de 60 máscaras de proteção facial para os profissionais que atuam no enfrentamento ao coronavírus.

O reitor do Ifam, professor Antonio Venâncio Castelo Branco, agradeceu o empenho e dedicação de todos os profissionais que vêm trabalhando de maneira exaustiva nas ações de enfrentamento ao coronavírus.

Segundo o reitor, poder fazer a entrega dessas máscaras ao Hemoam é uma grata satisfação “É uma sensação de dever cumprido, essa é a quinta instituição que recebe doações do Ifam, queremos continuar com essas ações nesse período”.

Paulo Henrique, subgerente de Patrimônio do Hemoam, agradeceu em nome da diretora presidente, Maria do Perpetuo Socorro Sampaio: “Isso vai nos ajudar muito no combate ao coronavírus, e principalmente na segurança dos nossos profissionais”.

As máscaras são produzidas no Centro de Tecnologia Harlan Marcelice (CTHM), localizado no Campus Manaus Distrito Industrial do Ifam, que faz parte da rede de impressão 3D do modelo Prusa.