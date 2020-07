Em Manaus, FCecon lança programa de residência em enfermagem oncológica

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) anunciou, nesta sexta-feira (17/07), a implantação do primeiro Programa de Residência Multiprofissional em Enfermagem Oncológica da instituição, o segundo a ser disponibilizado aos profissionais de saúde no estado. A previsão é que o edital para inscrição seja lançado ainda no segundo semestre de 2020.

Nesta sexta, foi realizada a eleição da Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu) da FCecon, para o biênio 2020/2022, além da eleição da comissão para a elaboração das provas de residência. Estão sendo montados, ainda, a portaria e o regimento interno da residência, instrumentos exigidos em lei.

Para o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, a implantação do programa de residência é um passo importante para a Fundação e representa o fortalecimento da atuação do profissional enfermeiro.

"As enfermeiras e enfermeiros estão dentro da nossa instituição como elementos transformadores. Vamos lutar por essa residência, que é um grande passo para a formação de profissionais na área de Enfermagem Oncológica, essenciais para o tratamento e cuidado dos pacientes com câncer", afirma.