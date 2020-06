Em Manaus, faculdades lançam campanha para ajudar saúde de indígenas

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM – A Escola Normal Superior (ENS) e a Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançam nesta terça-feira (9), uma campanha solidária direcionada para mulheres indígenas do Parque das Tribos.

O objetivo é arrecadar itens de higiene e cuidados pessoais visando à preservação da saúde e autoestima da mulher indígena em isolamento social.

A iniciativa é coordenada pela aluna indígena do curso de Pedagogia da ENS, Vanda Ortega, e tem apoio da Pró-reitoria de Extensão e dos professores Doutores, Rosilene Gomes e Raimundo Júnior.