Em Manaus, expediente presencial no Inpa só depois do Dia dos Namorados

Manaus/AM - Os servidores públicos vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTC) terão pelo menos mais duas semanas de trabalho remoto. O MCTIC publicou na quarta-feira (27) a Portaria nº 2.381 que prorroga a regulamentação desse regime de trabalho até o dia 12 de junho, em caráter excepcional e temporário.

A medida tem como finalidade prevenir a infecção e a propagação da Covid-19 no âmbito do MCTIC, dos seus institutos e unidades de pesquisa. A prorrogação anterior estava prevista para encerrar dia 29 de maio.

No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), além do trabalho remoto, estão mantidos os serviços essenciais presenciais. Também há servidores que estão impossibilitados de exercer suas funções, por não conseguirem desenvolvê-las de casa ou por motivos de saúde.

Conforme orientação da direção do Inpa, todos os servidores e colaboradores devem fazer uso de máscaras de proteção dentro do Instituto, para combater a propagação da covid-19. Em Manaus, o uso do equipamento é obrigatório no transporte público e em estabelecimentos comerciais.