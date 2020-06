Em Manaus, evento online debate cobertura da Amazônia com jornalista da Globo News

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - O jornalista da Globo News, Victor Ferreira, vai debater a cobertura jornalística sobre a Amazônia em evento online gratuito na próxima sexta-feira (12/06) às 16h. O webinar é uma realização do Globo Universidade em parceria com o projeto “Portal da Ciência”, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O repórter cobre a região há dez anos e está à frente de programas como Amazônidas, Globo News Especial Amazônia e Globo News em Movimento.

O “Portal da Ciência” é um projeto de extensão com objetivo de popularizar o conhecimento científico sobre a Amazônia. “Muito do que sabe no Brasil e no mundo sobre os problemas da Amazônia é por meio do jornalismo. Logo, é muito importante debater como essa cobertura acontece e quais são seus desafios”, explica o coordenador do projeto e professor da UFAM, Allan Rodrigues.

O evento será transmitido pelo canal no Youtube do Portal da Ciência (https://bit.ly/2XMrFtv) e é aberto a estudantes de jornalismo, profissionais de imprensa e interessados na temática ambiental. Depois de integrar a equipe do programa “Profissão Repórter” por dez anos, Victor Ferreira adquiriu experiência em cobrir temas amazônicos. Esteve na crise na Venezuela e hoje coordena programas como Amazônidas, Globo News Especial Amazônia e Globo News em Movimento.