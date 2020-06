Em Manaus, estudantes são premiados na Semana do Meio Ambiente

Os mascarados

Manaus/AM - Seis alunos do ensino fundamental, da Prefeitura de Manaus, do projeto Protetores do Amanhã, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foram os vencedores do concurso virtual de desenho e vídeo, como parte da programação da Semana do Meio Ambiente, que encerra nesta sexta-feira, 5/6.

O resultado foi divulgado no final da tarde desta quinta-feira (4/6), pela coordenadoria das Ocas do Conhecimento Ambiental da Semed, responsável pela ação, por meio das redes sociais https://www.facebook.com/ocasdoconhecimentoambiental e @ocasdoconhecimentoambiental.

Participaram do concurso os alunos do projeto Protetores do Amanhã, das Ocas do Conhecimento das zonas Leste, Norte e Puraquequara. Dois alunos de cada Oca, por categoria, receberam um tablet, resultado da parceria com o instituto Soka Amazônia. A premiação será na terça-feira (9/6), na Oca em que cada estudante participa.

A aluna do 5º ano, Cléo Souza dos Santos, 10, da escola municipal Francisco Nunes, que participa do projeto Protetores do Amanhã, na Oca do Conhecimento Ambiental do Puraquequara, ficou em primeiro lugar na categoria desenho, com o tema “Poluição dos rios”. Ela se inspirou no lago no bairro da Colônia Antônio Aleixo, que no período da vazante fica coberto por lixo.

“Essa foi minha inspiração, porque quando vou passear no encontro vejo muito lixo. Acho muito triste isso, mas estou muito feliz por ter ganhado esse prêmio pela Oca, mesmo que não tenha aula presencial, mas tem aula virtual. Estou aprendendo mais e praticando muito tudo isso para aprender mais ainda”, disse.

Com o tema “Meio ambiente”, a aluna do 5º ano, Evelyn Luana Mendes Pereira, 11, da escola municipal Zenaira Bentes, foi a vencedora da categoria vídeo, pela Oca do Conhecimento da zona Leste. “A sensação que tive foi primeiro de ficar vendo quem seria o ganhador. Fiquei toda hora ansiosa para saber o resultado, foi quando minha mãe me chamou e mostrou o celular e disse que eu tinha ganhado. Fiquei muito contente, abracei minha mãe, meu coração bateu forte. Isso mostra o resultado do trabalho que fiz pela Oca”, disse.