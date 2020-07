Em Manaus, educador usa cipó, sementes e ouriços em equipamento esportivo

Investigações complicam governo do Amazonas

Manaus/AM - A regionalidade e a tradição amazônica são fontes de inspiração e de matéria-prima também nos processos pedagógicos da Prefeitura de Manaus. Um exemplo é a iniciativa do professor de educação física Wanderlan Mota, 55, que produz e utiliza instrumentos esportivos feitos com materiais encontrados na natureza, inovando no método de aprendizado de alunos da escola municipal Padre Sebastião Luiz Barbosa, no Japiim, zona Sul, onde atua há cinco anos. A intenção é ampliar o processo para outras unidades de ensino da rede pública municipal. Trave de futebol, rede de vôlei, peão, carrinho de rolimã, raquetes, patinete, boliche, bambolê, bola, perna de pau e diversos outros itens são produzidos em casa, pelas próprias mãos de Wanderlan, que também é artesão. Como matéria-prima, o educador utiliza cipó, sementes, ouriços de castanha e até madeira descartada pela natureza, após tempestades e ventanias na floresta.

“Tudo está dentro da floresta. Estamos no maior centro de biodiversidade do mundo, então nossos alunos não precisam usufruir somente de equipamentos industriais para poder desenvolver sua saúde física”, destacou o profissional, que é servidor da Secretaria Municipal de Educação (Semed) há 30 anos, acrescentando que encontra os materiais de produção durante suas viagens pela Amazônia.

Na escola Padre Sebastião Luiz, Wanderlan dá aula para turmas do ensino fundamental. Ele explicou que, do 1º ao 4° ano, as crianças recebem atividades que contribuem para o desenvolvimento da coordenação motora fina, lateralidade e sociabilidade, por meio de brincadeiras lúdicas. Isso faz com que, ao chegar no 5° ano, os estudantes já estejam preparados fisicamente para atividades desportivas, como futebol, tênis, vôlei, basquete, entre outras.

Segundo a subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Trajano, a dedicação do corpo docente é fundamental e merece todo reconhecimento. “É satisfatório saber que nossos educadores são participativos e inovadores no processo educacional do município. A iniciativa do professor Wanderlan está bem alinhada à política ambiental do prefeito Arthur Virgílio Neto, uma das vozes mais expressivas do Brasil em defesa da Amazônia”, ressaltou.