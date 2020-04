Em Manaus, dupla invade clínica médica e furta R$ 10 mil em objetos

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Um clínica médica situada na avenida Joaquim Nabuco, Centro, foi assaltada por dois homens, ainda não identificados, que invadiram o local na madrugada desta quinta-feira (9).

De acordo com a polícia, a dupla entrou pela janela basculante do banheiro e cortaram a cerca elétrica da clínica. Eles conseguiram furtar eletrônicos e objetos do local, causando prejuízo de R$ 10 mil aos proprietários.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.