Em Manaus, técnicos de enfermagem morrem vítimas de Covid-19

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM - Os técnicos de enfermagem Mara Silva e Eelionaldo Lima morreram nessa quinta-feira (7), vítima de Covid-19 na capital.

Segundo o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), Elionaldo trabalhava no Instituto de Saúde da Criança do Estado (ICAM), onde Mara também já havia atuado.

A mulher também tinha passagem pelo Hospital Santa Júlia. Ambos foram infectados com o novo coronavírus e acabaram não resistindo a doença.

O Coren lamentou aas mortes e emitiu uma nota de pensa em suas redes sociais, prestando solidariedade às famílias.

NOTA DE PESAR