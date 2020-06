Em Manaus, desde abril foram cremados 73 corpos de vítimas da covid-19

O poder dos maus

Manaus/AM - O serviço de crematório da Prefeitura de Manaus, em parceria com a iniciativa privada, completa 50 dias com 73 famílias optantes pelo processo durante a pandemia da covid-19. A técnica funerária passou a ser ofertada para desafogar o sistema de sepultamento em razão da alta demanda durante agravamento da doença causada pelo novo coronavírus e diminuiu a pressão sobre o cemitério Nossa Senhora Aparecida, bairro Tarumã, zona Oeste, principal espaço para novos enterros públicos.

Segundo o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias, o serviço é novo em Manaus, mas largamente utilizado no mundo inteiro. “É a primeira iniciativa deste tipo no Estado e percebemos que é um serviço que vem sendo bem aceito pela população”, disse.

Iniciado no dia 25 de abril, o serviço foi optado por 20 famílias em abril, 41 em maio e 12 em junho, conforme dados computados até a segunda-feira, 15/6. A atividade foi viabilizada via parceria entre a Prefeitura de Manaus e a empresa Parque Cemitério Recando da Paz Ltda., e as cerimônias de cremação acontecem na cidade de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

Para ter acesso ao crematório, as famílias, por meio do contato com funerárias ou SOS Funeral, procedem o encaminhamento do corpo para o cemitério Nossa Senhora Aparecida. Após autorizado o serviço do crematório, a família deverá ir ao posto de atendimento da empresa responsável, localizado no cemitério municipal, para fazer o agendamento. A urna ficará na câmara do Nossa Senhora Aparecida, até o momento do deslocamento para Iranduba.