Em Manaus, defensor diz que Caixa virou hospital dos necessitados da pandemia

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM – “Quando o governo federal lançou o auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal (Caixa) deixou de ser um banco e se transformou num pronto-socorro. É lá que o povo busca, em desespero, ajuda financeira para comprar remédios, itens de higiene pessoal e comida. Assim como acontece nos hospitais, a Caixa também deve estar com seus funcionários trabalhando integralmente”.

A avaliação é do subdefensor geral do Amazonas, Thiago Rosas. A Caixa foi intimada para participar de audiência de conciliação, nesta quarta-feira (6), às 14h, para tratar sobre a ação judicial que pede ao banco o aumento do número de funcionários atuando de forma presencial nas agências. Responsável pelo pagamento do auxílio emergencial, o banco mantém 70% dos funcionários em regime de teletrabalho.

O processo que tramita na Justiça Federal foi iniciado a partir de uma Ação Civil Pública ingressada pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Defensoria Pública da União, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa (CDC/ALE-AM), Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Amazonas (OAB-AM) e Ministério Público do Estado (MPE-AM), na última semana.

“Num hospital comum, em tempos de pandemia, todos os profissionais médicos estão trabalhando, salvo aqueles que estão doentes. A Caixa também é, agora, o pronto atendimento de urgência que vai salvar a população necessitada da fome. Com exceção daqueles comprovadamente doentes, os funcionários do banco também devem estar atuando em sua plenitude,” afirma o subdefensor geral.