Em Manaus, comunidades ribeirinhas recebem serviços de saúde da UBS Fluvial

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Como parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus, a Unidade Básica de Saúde Fluvial Dr. Antônio Levino chegou nesta sexta-feira (29) à comunidade Bela Vista do Jaraqui, a maior entre as 15 da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, no rio Negro. Além dos serviços básicos de saúde oferecidos pela Prefeitura de Manaus, as quase cem famílias da área tiveram acesso a testes rápidos para a Covid-19.

A UBS Fluvial oferece serviços de saúde às comunidade como testes para a Covid-19, atendimentos médicos, pré-natal, entrega de medicação, vacina contra a influenza, exames de gravidez, testes de HIV e sífilis, entre outros. A equipe conta com 14 profissionais de saúde, incluindo médico, enfermeira, técnicos de enfermagem e farmacêutico. A unidade de saúde móvel seguirá viagem para atender as comunidades até a quinta-feira (04).

Segundo a prefeitura, a estimativa é atender pelo menos quatro mil pessoas, de 40 comunidades, em nove dias de viagem que a unidade fluvial deve percorrer.