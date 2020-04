Em Manaus, caixão com corpo dentro é deixado no pátio de igreja e causa desespero

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM – Um fato nada comum deixou moradores da rua 35 do bairro do Manôa, na Zona Norte de Manaus, um tanto intrigados, isto porque, começou a circular uma foto de um caixão ‘jogado’ no terreno de uma igreja daquele bairro.

Ao presenciarem a cena mórbida, vizinhos do homem que tinha 59 anos e teria morrido de causa naturais no SPA do Galiléia, começaram a sugerir que a morte teria sido ocasionada por coronavírus, o que gerou desespero entre os moradores.

Entretanto,segundo informações do SOS Funeral, o caixão com o cadáver não havia sido abandonado, e sim, deixado no chão até que os funcionários buscassem um documento na funerária.

Os agentes funerários teriam retornado e levado o caixão para uma funerária, onde deve ser encaminhado na manhã desta quarta-feira (8) para enterro em um cemitério, bairro do Tarumã.