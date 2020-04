Em Manaus, auxílio emergencial a comerciantes e catadores será pago na próxima semana

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, destinado a catadores e microempreendedores do projeto “Viva Centro Galeria Populares” será liberado quarta-feira (29).

O benefício será pago a 1.274 pessoas físicas, por meio do aplicativo “Carteira Digital BB”, do Banco do Brasil, sendo mil comerciantes ligados à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e 274 catadores apoiados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

O aplicativo está disponível nas versões Android e IOS.

Uma cartilha informativa foi criada com as funções do aplicativo, para orientar o público beneficiário, que poderá ser acessada a partir deste sábado, 25, nas redes sociais da Prefeitura de Manaus e nos endereços eletrônicos: http://semulsp.manaus.am.gov.br/ e https://semacc.manaus.am.gov.br/.

A segunda parcela do auxílio emergencial está prevista para 29/5 e, ao todo, o auxílio vai representar um investimento de R$ 764,4 mil. Para mais informações o beneficiário pode acessar o site www.carteirabb.com.br ou tirar dúvidas pelos telefones: 98842-4499 (permissionários das galerias populares) e 98842-1202 (catadores).