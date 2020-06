Em Manaus, aulão de ritmos acontece nesta quarta-feira via live da Faar

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - O projeto de lives de aulas com atividades físicas, "Mexa-se em Casa", realizado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), promove nesta quarta-feira (10/06), a partir das 16h, mais um aulão de ritmos, dessa vez com o professor de dança Max Taylor. A atividade começa com alongamento orientado pelo professor Rogério Mello, que também participa no final da aula.

As lives acontecem semanalmente nas páginas oficiais da fundação, no Instagram e Facebook.

Com bastante experiência em ministrar aulas de ritmos, Max Taylor conta que essa atividade de dança é uma das mais praticadas por conta da facilidade de realização, além de ser bastante positiva para as pessoas, não tendo distinção de idade.

"Sempre que fazemos essas aulas, conseguimos reunir muitas pessoas. Dançar é fácil, divertido e proporciona muitos benefícios. Para esta aula, vamos colocar muitos movimentos fáceis de fazer e creio que todos irão gostar", disse.

O diretor-presidente da Faar, Roberto Folhadela, faz um convite à população amazonense para conhecer o programa. "O nosso 'Mexa-Se em Casa' entrou no gosto dos seguidores das redes oficiais da fundação. E queremos que essa ação chegue a mais pessoas, por isso, convido a todos para que acessem nossas redes e pratiquem atividade física".