Em Manaus, assessor de deputado morre com suspeita de Covid-19

Manaus/AM – O assessor do deputado estadual Saullo Vianna (PTB), Carlos Condera, faleceu neste domingo (19) com suspeita de Covid-19. A vítima também era líder comunitário da zona Leste de Manaus.

Carlos havia dado entrada no Hospital 28 de Agosto, no sábado, mas não resistiu. Em sua conta do Instagram, o deputado prestou homenagem ao amigo.

“Sempre aguerrido e prestativo, não existiu quem não se convencesse com seus argumentos e simpatia. Ele era um sonhador, chefe de família e um grande companheiro!⁣⁣⁣

A dor é muito grande mas é assim que quero lembrar dele. E é pela memória dele que continuarei lutando para salvar vidas”, escreveu Vianna.