Em Manaus, grupo cobra até R$ 40 para guardar lugar em fila de banco

Manaus/AM- Aproveitando o momento de desespero de quem precisa sacar o auxílio emergencial do Governo, um grupo de pessoas está cobrar dinheiro para guardar lugar na fila da Caixa Econômica localizada na av. Grande Circular, na Zona Leste.

Segundo denunciantes, o valor varia de acordo com o tempo em que se precisa ficar no local e custa em torno de R$ 10 a hora podendo chegar a R$ 40, se for necessário madrugar no local. Quem paga, alega que essa é a única forma de garantir o acesso ao banco nesse período de grande movimentação.

As filas quilométricas se tornaram uma realidade diária desde que o Governo iniciou a liberação dos saques. Vale lembrar que aqueles que aqueles que criaram a conta digital não necessitam ir às agências, pois podem movimentar o auxílio por meio de aplicativo.