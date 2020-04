Em Manaus, administrador do Carlos Zamith faz festa em estádio durante pandemia

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O administrador do estádio Carlos Zamith, Daniel Leocádio, foi flagrado através de fotos divulgadas em redes sociais, supostamente quebrando a recomendação de isolamento social ao dar uma festa regada de bebidas e amigos sem nenhuma prevenção contra o covid-19.

Nas fotos divulgadas em redes sociais é possível ver o administrador do espaço, de sunga, abraçado com os amigos e diversas garrafas de cerveja.

Por meio de nota a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), responsável por administrar as praças esportivas do Estado, informou que tomou conhecimento do ocorrido, e, “por se tratar de uma ação sem autorização da pasta, informamos que foi instaurado um processo administrativo, para assim, tomarmos as providências cabíveis. Reiteramos que a Direção não foi comunicada e não tinha conhecimento do caso”, diz.