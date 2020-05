Em Manaus, 14 pacientes internado com Covid-19 recebem alta e deixam hospital de campanha

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Cerca de 14 pessoas que estavam internadas com Covid-19 no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no bairro Lago Azul, voltaram para casa nesta segunda-feira (11).

Odeth Aparício Casado, um dos pacientes que recebeu alta, deu entrada no hospital na última sexta-feira, 8, e chegou a ir para a UTI do hospital.

“Estou indo para minha casa me sentindo muito bem. Já estou andando, pela manhã eu caminhei e não senti mais nada, não me cansei. Cheguei a ir para a UTI, mas está tudo bem, entrei aqui sexta-feira, mas tive um ótimo atendimento”, declarou.

À frente da coordenação do hospital, Ricardo Nicolau destacou que pela unidade passam pacientes com, além da Covid-19, várias comorbidades, como cadeirantes, diabéticos e obesos. E todos recebem um tratamento humanizado, o que tem resultado em números satisfatórios.

O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes conta hoje com 130 leitos, dos quais 39 são UTIs. A previsão é de que nas próximas semanas novos leitos sejam entregues.