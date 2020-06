Em live, Caprichoso e Garantido se apresentam no Festival de Parintins

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Torcedores dos bois Caprichoso e Garantido participam neste sábado (27) do festival folclórico, mas de uma forma inusitada: de casa! O Festival é transmitido pelo canal 4 da TV aberta e no Youtube, e conta com a maioria dos itens na arena do bumbódromo.

O festival de 2020 foi cancelado devido a pandemia do coronavírus. A princípio, poderia acontecer no mês de outubro, mas pela quantidade de vítimas da Covid-19, todos os festivais do Amazonas não tem data para acontecer.

O primeiro boi a se apresentar foi o Caprichoso, cumprindo todas as regras necessárias para a segurança dos participantes, como o distanciamento e o uso de máscaras.

A apresentação visa arrecadar doações de alimentos e materiais de higiene e limpeza para os artistas de cada associação folclórica, que estão sem trabalhar por conta das paralisações causadas pelo coronavírus.