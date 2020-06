Em Juruá/AM, pavimentação em concreto tem custo próximo de R$ 7 milhões

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Manaus/AM - Na sede do município de Juruá, o bairro São Francisco vai ganhar pavimentação em concreto, conforme homologação da concorrência pública nº 003/2020, feita pelo prefeito da cidade, José Maria Rodrigues da Rocha Júnior, o Dr. Júnior, como é mais conhecido.

O custo da pavimentação do bairro é de R$ 6,70 milhões, diz o extrato do contrato nº 002/2020, que confirma a empresa SGN Obras de Alvenaria como a contratada para tocar a obra, no prazo de seis meses.

Com cerca de 15 mil habitantes e localizado na calha do rio Juruá, o município teve receitas de R$ 32,66 milhões no exercício de 2017, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).