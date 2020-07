Em Itacoatiara, bolsistas da UEA criam blogs para divulgar artigos

Amazonas precisa respirar

Manaus/AM - Com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade do Estado do Amazonas (Proex/UEA), bolsistas dos projetos de extensão do curso de Licenciatura em Computação do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) criaram blogs para publicação de artigos, além de fotos e relatos de experiências vivenciadas nas atividades dos projetos de extensão.

Para a bolsista do projeto Informática Básica e Redes Sociais na Longevidade, Francieslen Barbosa Viana, desenvolver o blog foi uma alternativa interessante embora as circunstâncias negativas da pandemia. "Outro ponto muito significativo foi o de expor, através do blog, nossas experiências para que a visão do nosso projeto cresça e quem sabe mais pessoas nos procurem para debater sobre o assunto ou para inscrever seus familiares para participar do projeto", completa Francieslen.

A iniciativa foi do professor e orientador dos projetos, Luiz Sergio de Oliveira Barbosa, que em virtude da pandemia do novo coronavírus e a paralisação das atividades acadêmicas da UEA, idealizou como alternativa a criação dos blogs nas plataformas Blogger e Wix. "Foi uma ideia que deu certo e proporcionou uma nova dinâmica aos projetos de extensão", define o professor.

"Essa ferramenta do mundo virtual pode ser muito útil para divulgar projetos de extensão. Além disso, amplia os conteúdos trabalhados em sala de aula, possibilita mais visibilidade ao projeto, bem como valoriza a produção dos protótipos construído pelos alunos", explicou a bolsista do projeto Robótica Sustentável, Valéria Grana Nogueira.

Já a bolsista do Projeto Computação na Escola para Mulheres, Flaviana Lopes Cruz, lembra da importância de divulgar os resultados dos projetos para a sociedade. "A atividade de construção do blog e do artigo foi realmente significativa, pois com ele será possível mostrar e obter interação com mais pessoas que desejam conhecer sobre o projeto e sobre o software Scratch" disse.