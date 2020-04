Em confronto com Cabrini, Wilson se contradiz ao negar sobrepreço na compra de respiradores

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Manaus/AM - O jornalista Roberto Cabrini esteve no Amazonas para uma reportagem com objetivo de mostrar a crise no sistema de saúde causado pela pandemia do novo coronavírus. A reportagem foi ao ar na segunda-feira (26) e uma das questões abordadas foi a compra de 28 respiradores com sobrepreço de uma loja de vinhos. O governador Wilson Lima foi confrontado por Cabrini e acabou se contradizendo.

Cabrini questionou se houve superfaturamento na compra dos respiradores e no primeiro momento Wilson nega, pouco depois, ao se verificar que os valores dos respiradores foram de 316% superiores, o governador confirma que houve sim um sobrepreço, mas que era necessário comprar os equipamentos ou o Estado não teria como atender pacientes com Covid-19. Wilson ainda chega a afirmar que compraria mais caro e desafiou alguém a lhe vender os equipamentos por um preço menor.

Wilson ainda é confrontado sobre a compra ter sido feita de uma loja de vinhos. Ele confirma que a empresa trabalha com vinhos, mas também é uma importadora de materiais médicos. Cabrini foi até a sede da empresa em Manaus e lá ouviu de um vizinho de que a empresa é uma loja de vinhos e que somente depois da polêmica compra do governo foi providenciada uma placa para dizer que a mesma também importava produtos médicos.