Em combate às queimadas e desmatamento, Wilson Lima decreta situação de emergência no Amazonas

Manaus/AM - Para intensificar o combate ao desmatamento ilegal no Amazonas, o governador Wilson Lima assinou um decreto, nesta quinta-feira (21), declarando situação de emergência ambiental na Região Metropolitana de Manaus e nos municípios da região sul do Amazonas, pelo prazo de 180 dias. Ele também anunciou a adesão do Estado à ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia Legal, determinada pelo Governo Federal no início do mês.

Dados da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) mostram um aumento de 18% no número de alertas de desmatamento em abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com ele, os órgãos ambientais têm fortalecido suas estratégias para fiscalizar ilícitos ambientais, principalmente aqueles indutores de desmatamento. “Aqui no estado do Amazonas nós temos uma dinâmica diferente das queimadas. Primeiro acontece o desmatamento, e depois que aquela folhagem e os galhos estão secos, aí é que acontece a queimada, então se eu tenho redução de desmatamento consequentemente eu tenho redução de queimada”, acrescentou Wilson Lima.