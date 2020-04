Em clima nostálgico, Sandy e Júnior animam fãs durante live

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Sem superprodução, Sandy e Júnior encantaram os fãs com uma live na noite desta terça-feira (21). Os irmãos, que encerraram a turnê 'Nossa História', no ano passado, cantaram vários sucessos da carreira.

"A gente não imaginou que teríamos essa oportunidade de cantar de novo, juntos. A turnê foi no ano passado. Encerrou. [Isso aqui só está acontecendo porque é uma causa] muito nobre", relatou Sandy ao falar sobre a transmissão ao vivo para arrecadar doações e ajudar a combater a pandemia do novo coronavírus que já matou mais de 2.700 pessoas no Brasil.

Além dos irmãos, estavam presentes nos bastidores os pais da dupla, Chitãozinho e Noely, Lucas Lima (esposo de Sandy) e mais um rapaz que ajudou na produção e não apareceu no vídeo. Eles cantaram por mais de 2h e o vídeo já conta com mais de 18 milhões de visualizações no Youtube.

Com o show caseiro, Sandy e Júnior conseguiram arrecadar mais de mil toneladas de alimentos.