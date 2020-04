Em carreata, manifestantes pedem saída de Wilson Lima em meio a crise na saúde

O risco de nova pandemia, tão mortal quanto a do coronavírus

Carreata em Manaus contra o Governador Wilson Lima. pic.twitter.com/s2C4fuMYXz — José F Lopes (@Lopes1963) April 19, 2020

Manaus/AM - Mesmo após denúncias de que um grupo terrorista pretendia se infiltrar em uma carreta para incendiar veículos na frente da sede do Governo, no bairro Compensa, os manifestantes não se intimidaram e foram para as ruas da capital na manhã dessa domingo (19).

A concentração foi combinada via redes sociais e ocorreu mais cedo na Avenida das Torres, na Zona Norte, e está em deslocamento para a Av. Brasil. O grupo protesta contra as medidas de isolamento social e contra o atual governador do estado, Wilson Lima.

No decorrer do percurso, os participantes da carreata receberam informações de parte da avenida que compreende a sede do Governo teria sido fechada para impedir o acesso deles ao local. Ainda assim, eles afirmam que não vão recuar.