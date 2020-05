Em 3 dias, número de casos de Covid-19 no interior do Amazonas dispara e chega a quase 3 mil

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manaus/AM – O número de infectados pela Covid-19 no interior do Amazonas subiu rapidamente em três dias e está prestes a chegar a marca de 3 mil casos. Segundo boletim divulgado neste domingo (03), com 52 municípios já atingidos pelo vírus, o número de casos confirmados é de 2.611, com 152 óbitos.

Os municípios com o maior número de casos são Manacapuru (551), Parintins (214) e Iranduba (163), seguidos de Itacoatiara (137); Coari (127); Maués (125); Santo Antônio do Içá (117); Tabatinga (113); Rio Preto da Eva (112); Careiro Castanho (110); Autazes (88); Presidente Figueiredo (78); São Paulo de Olivença (77); Carauari (71); Tefé (69); Benjamin Constant (41); Anori (37); Tonantins (34); Tapauá (26); Amaturá (25); Boca do Acre (24); Nova Olinda do Norte (24); Urucará (24); Lábrea (21); Maraã (18); Careiro da Várzea (16); Itapiranga (16); São Gabriel da Cachoeira (16); Manaquiri (15); Fonte Boa (13); Beruri (12); Novo Airão (12); Silves (10); Novo Aripuanã (9); e Borba (8).

Os 30 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (33); Parintins (16); Itacoatiara (13); Maués (12); Iranduba (11); Coari (10); Tabatinga (9); Autazes (9); Careiro Castanho (4); Tefé (4); São Paulo de Olivença (3); Santo Antônio do Içá (2); Rio Preto da Eva (2); Presidente Figueiredo (2); Benjamin Constant (2); Tonantins (2); Urucará (2); Manaquiri (2); Beruri (2); Novo Airão (2); Carauari (1); Anori (1); Tapauá (1); Amaturá (1); Itapiranga (1); São Gabriel da Cachoeira (1); Silves (1); Borba (1); Manicoré (1); e Barcelos (1).