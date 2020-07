Educadores da Seduc vão ter palestras sobre tema socioemocional em Manaus

Wilson Lima vence a batalha política

Manaus/AM - A gestão das emoções nos relacionamentos interpessoais se tornou uma necessidade ainda maior com o isolamento social. Atenta a isso, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio da Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), firmou uma parceria com o Instituto Ayrton Senna para levar palestras sobre o tema aos educadores e, desta forma, prepará-los para o retorno das atividades presenciais, ainda sem data definida.



Serão cinco lives, realizadas quinzenalmente, que fazem parte do programa Volta ao Novo, promovido pelo Instituto Ayrton Senna. As lives serão transmitidas das 15h às 16h, no horário de Manaus, via Facebook do Instituto e aplicativo de reuniões Zoom.



A primeira live da série acontece nesta quinta-feira (16/07), e o tema é Resiliência emocional como esta competência socioemocional ajuda nas voltas às aulas? As demais serão: Abertura ao Novo, no dia 30 de julho; Autogestão, no dia 13 de agosto; Amabilidade, no dia 27 de agosto; e Engajamento com o outro, no dia 10 de setembro.