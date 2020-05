Eduardo Braga destina emenda de R$ 2 milhões para ampliar testagens da Covid-19 no Amazonas

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Para ampliar o número de testagens do diagnóstico da Covid-19, o senador Eduardo Braga (MD) destinou emenda no valor de R$ 2 milhões para o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

O recurso faz parte do montante de R$ 18,1 milhões providenciados pelo senador, por meio de emendas ao Orçamento da União, e direcionados exclusivamente para investimentos nos serviços de saúde oferecidos aos amazonenses.

Além do Lacen-AM, a capital Manaus, prefeituras do interior e dois órgãos de ponta - as fundações Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD) -, foram contemplados com as verbas federais.

Segundo Cristiano Fernandes, diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) - a qual o Lacen-AM é vinculado, o reforço financeiro será aplicado em melhorias na estrutura física do Lacen-AM. Uma delas é a ampliação do laboratório de virologia, onde é feito o diagnóstico molecular da Covid-19.

"Isso vai ampliar a nossa capacidade técnica para detecção de vírus respiratório, especialmente a Covid-19, que tem sido um desafio para o Amazonas", explicou.

Em outra ocasião, Rosemary Costa, diretora-presidente da FVS-AM, afirmou, ainda, que o recurso será utilizado para aquisição de um pipetador automático, equipamento para acelerar a liberação dos exames. "Isso vai agilizar muito a etapa do processo de extração do DNA dos vírus, reduzindo o tempo de processamento de quatro horas para uma hora", disse.