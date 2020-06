'É de assustar todos nós', diz deputado Delegado Péricles sobre informações descobertas pela CPI da Saúde

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

O parlamentar esclareceu sobre a sua escolha para a CPI da Saúde, fato que é questionado pelo deputado Felipe Souza (Patriota). Segundo o deputado, a sua escolha é legítima e está dentro das normas estabelecidas pelo regimento interno. Os integrantes do bloco, Fausto Júnior, Felipe Souza, João Luiz e Delegado Péricles foram indicados como membros, mas cabe ao presidente escolher quem fará parte da comissão.

"Na Câmara Federal, como é que funciona? Depois dessas indicações, o líder do bloco escolhe um para participar da comissão. Nós aqui não temos líderes, então quem escolhe [de acordo com o regimento] é o presidente da assembleia. A questão do critério de desempate é adotado quando há empate entre os blocos, inclusive foi feito. Não tem muito o que questionar, a interpretação dele está equivocada", explicou.

Sobre o andamento da CPI, o parlamentar adiantou que os membros estão "assustados" com o que já foi descoberto durante as investigações e que o seu trabalho como delegado tem auxiliado na coleta informações e depoimentos dos envolvidos.

"A ineficiência na gestão ela causa dois grandes males: o desperdício e a corrupção. É perceptível que existe na Susam. Nós estamos apurando muitos fatos, mas o pouco que nós já apuramos é de assustar todos nós. Tanto caso dos respiradores como do Hospital Nilton Lins", disse.

Péricles ainda explicou sobre os processos indenizatórios que vêm ocorrendo nos vínculos realizados pela Susam com empresas e como isso têm aberto brechas para superfaturamento. Confira abaixo: